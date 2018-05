Três exames foram feitos em outro papelote encontrado no tênis do jovem e nenhum apontou presença de cocaína

publicado em 17/05/2018

Jovem compra cocaína, descobre que recebeu sal e chama a polícia contra traficante (Foto: Reprodução)

O serviço ao consumidor no Brasil é vergonhoso, a gente já sabe. Produtos que vêm errados, entregas que demoram ou nunca são realizadas, uma burocracia interminável na hora de lutar por nossos direitos… Não seria diferente em uma de nossas especialidades no comércio: o tráfico de drogas.Uma jovem de 25 anos estava na festa de aniversário do município de Fervedouro, em Minas Gerais, quando comprou cocaína com um jovem de 19 anos. Não demorou para perceber que não tinha comprado cocaína, e sim sal. Como não queria temperar comida durante a festa, chamou a polícia para defender seus direitos de consumidora.A polícia atendeu ao chamado e foi atrás do traficante para prendê-lo. A coisa acabou virando uma pequena confusão, já que a namorada e os amigos e parentes do jovem saíram em sua defesa, xingando e ameaçando os policiais, informa o G1.No fim das contas, foram o traficante e a namorada – ela por desacato – e a consumidora para a delegacia. No caso da última, serviu apenas como testemunha. Três exames foram feitos em outro papelote encontrado no tênis do jovem e nenhum apontou presença de cocaína. O rapaz e a namorada acabaram fichados e liberados.