Requerimentos serão analisados e imóveis irregulares serão autuados ou removidos em 180 dias dano ambiental

publicado em 07/05/2018

Casas flutuantes irregulares às margens do Rio Grande serão autuadas ou removidas (Foto: Reprodução/TV TEM/Arquivo)

O s imóveis instalados irregularmente às margens do Rio Grande e nos reservatórios de Água Vermelha e Marimbondo, entre as cidades de Guaraci e Cardoso (SP), serão fiscalizados pela União a pedido da Justiça Federal de São José do Rio Preto (SP).





A decisão atende ao pedido do Ministério Público Federal (MPF). A Secretaria do Patrimônio da União (SPU) vai analisar os requerimentos apresentados para a regularização das unidades, autuando e removendo, em 180 dias, as estruturas náuticas por dano ambiental.