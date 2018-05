"É incrível que os três eventos tenham acontecido no mesmo dia", disse o morador de Vancouver, no Canadá

publicado em 05/05/2018

Ping Kuen Shum (Foto: British Columbia Lottery/Reprodução)

Um canadense comemorou seu aniversário, sua aposentadoria e ganhou US$ 1,55 milhão na loteria - tudo no mesmo dia.

Ping Kuen Shum, morador de Vancouver, na Colúmbia Britãnica, estava comemorando seu aniversário e também o começo de sua aposentadoria no último dia 28 de abril quando descobriu que tinha acertado as 6 dezenas do sorteio da loteria local, ganhando o prêmio máximo, equivalente a R$ 5,4 milhões, segundo a British Columbia Lottery.

"É incrível que os três eventos tenham acontecido no mesmo dia", ele disse. "Trabalhei duro por muitos anos, e agora espero dividir a fortuna com minha família." Ele afirmou que pretende, entre outras coisas, viajar para a China.

*G1