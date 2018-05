Os dois filhotes de lince foram encaminhados à entidade governamental de resgate e proteção da vida selvagem

publicado em 12/05/2018

Filhotes de lince adotados como gatinhos deixam três feridos (Foto: Divulgação)

Uma família de San Antonio, no Texas, Estados Unidos, encontrou dois filhotinhos de gato abandonados em um beco e não pensaram duas vezes na hora de levá-los para casa para cuidar. Atitude, aliás, admirável e muito recomendada.Mas… Como dizem por aí, nenhuma boa ação fica sem reação. E às vezes ela não é muito legal. “Ela (a dona da casa) tentou alimentá-los com leite próprio para gatos e, durante o processo, três pessoas foram mordidas”, disse Lisa Norwood, porta-voz do Animal Care Services (ACS), uma associação local de proteção a animais domésticos abandonados, à rádio local KHOU11.Depois das mordidas, a família começou a observar os gatinhos e pesquisar na internet. Perceberam que provavelmente não eram gatinhos. Chamaram os especialistas da ACS e descobriram que os bichanos eram, na verdade, linces, animais selvagens que ainda vivem na região do parque Eisenhower, às margens da hidrovia de Salado Creek, próximo dali.Os dois filhotes de lince foram encaminhados à entidade governamental de resgate e proteção da vida selvagem nos EUA, a Wildlife Rescue and Rehabilitation, e passam bem. Logo – e dentro do possível – serão reinseridos em seu habitat. Os três mordidos procuraram auxílio médico, mas nenhum ferimento teve gravidade.Fonte: Surrealista