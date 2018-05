Jornalista estava internado no hospital Sírio Libanês com problemas respiratórios

publicado em 25/05/2018

J. Hawilla morreu aos 74 anos em São Paulo (Foto: Reprodução / TV TEM)

orreu na manhã desta sexta-feira (25), aos 74 anos, o advogado, jornalista e empresário J. Hawilla. Ele estava internado desde segunda-feira (21) no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, com problemas respiratórios.





J. Hawilla tinha retornado ao Brasil há cinco meses, depois de passar cinco nos Estados Unidos. O empresário deixa esposa, três filhos e seis netos.





Trajetória

Descendente de libaneses, J. Hawilla começou na carreira de jornalista esportivo na década de 60.

Trabalhou em Votuporanga nos anos 66/67 como gerente da antiga rádio Piratininga de Votuporanga (emissora cassada pelo Governo Militar em 1973). Na rádio Piratininga, J. Hawilla comandou uma equipe que tinha, entre outros, o conhecido radialista Claudio Craveiro (hoje, na rádio Cidade).

Era gerente e narrador esportivo na memorável campanha da Associação Atlética Votuporanguense em 1967. Ele veio para Votuporanga de Jales, onde foi gerente da rádio Assunção-Jales, acompanhado de Sérgio de Oliveira, que foi conhecido repórter esportivo da rádio Bandeirantes de São Paulo.

Como gerente da rede Piratininga, além de Votuporanga, ele trabalhou em Jales e depois retornou para São José do Rio Preto, como integrante da rádio PRB8 (Rádio Rio Preto). De lá, foi contratado para a rádio Bandeirantes de SP, onde trabalhou como repórter esportivo ao lado de grandes narradores, como Fiori Gigliotti. Lá, descobriu uma outra atividade rendosa no esporte. Percebeu que faltavam anúncios de empresas em volta do gramado e foi aí que surgiu a Traffic.

Ele t em título de cidadão votuporanguense.

Nos anos 80, abraçou a carreira de empresário e comprou a até então desconhecida Traffic, que fazia publicidade em pontos de ônibus de grandes cidades.





Sob seu comando, a empresa passou a explorar a propaganda dentro dos gramados de futebol e se tornou a maior agência de marketing esportivo do país, sendo detentora dos direitos de exibição de importantes campeonatos de futebol no Brasil e no mundo.





Fora dos gramados, J. Hawilla investiu em meios de comunicação. Fundou a TV TEM, que surgiu com a compra das afiliadas da Rede Globo em Sorocaba, Rio Preto e Bauru e com a criação da emissora em Itapetininga. Também foi proprietário da rede de jornais Bom Dia, com presença em várias regiões do Estado.





Confira nota oficial da TV TEM

"Idealizador da TVTEM, repetia incansavelmente “temos que ser o porta voz da comunidade”, o que refletia sua visão do jornalismo e o compromisso com a população mais necessitada. Acreditava na parceria com clientes como chave para o crescimento, tanto do negócio quanto da região.





Ter uma empresa referência em todas as áreas, o motivava a investir constantemente em inovação, mantendo seu nível de excelência, que conhecemos. Nesses 15 anos, fez questão de compartilhar com todos os colaboradores parte do seu sucesso.





Orgulhoso de suas origens, priorizou sua terra natal e com seu empreendedorismo incansável gerou milhares de empregos.





Tive o privilégio de trabalhar com o chefe e conviver com a pessoa J Hawilla, gratidão refletida no aprendizado de todos estes anos. "





Renata Afonso, CEO da TV TEM