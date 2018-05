Comandada pela Secretaria de Logística e Transportes, ação especial terá apoio de 600 profissionais e 383 veículos operacionais

publicado em 30/05/2018

DER intensifica monitoramento rodoviário durante o Feriado de Corpus Christi (Foto: Reprodução/Internet)

A Operação Corpus Christi 2018 da Secretaria Estadual de Logística e Transportes será iniciada a partir das 9h desta quarta-feira (30/05) e se estenderá até às 24h de domingo (03/06). O objetivo do esquema operacional é orientar os motoristas e usuários das rodovias estaduais administradas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), durante os quatro dias do feriado prolongado.Cinco rodovias, consideradas rotas elementares para acesso à Região Serrana de Campos do Jordão, Oeste Paulista e Litoral Paulista integram a Operação Corpus Christi 2018. São elas: Rodovia Manoel Hyppólito Rego (SP 055), Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP 055), Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP 098), Rodovia Oswaldo Cruz (SP 125), Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP 123) e Rodovia Raposo Tavares (SP 270).As informações sobre as condições de tráfego nas estradas envolvidas na operação, podem ser consultados por meio dos boletins publicados pelo DER no site www.der.sp.gov.br e pelo Twitter (@_dersp). Cerca de 60 faixas educativas distribuídas ao longo das rodovias alertam os motoristas sobre as consequências de atos imprudentes ao volante, como ultrapassagens em locais proibidos.Esquema operacional - Durante todo o período, serão disponibilizados aproximadamente 600 profissionais que trabalharão em esquema de plantão para que os impactos do alto fluxo de veículos sejam minimizados. Com isso, a prestação de serviços e informações aos usuários será ampliada e garantirão um eficiente atendimento nas rodovias, com socorro mecânico, guincho e monitoramento.Nesta operação estarão disponíveis 78 viaturas de inspeção, 141 guinchos (entre leves e pesados), 20 caminhões pipas, 122 veículos de apoio, uma motocicleta e 21 veículos de apreensão de animais. Para o monitoramento das rodovias serão utilizadas 56 câmeras de CFTV fixas e móveis, 37 equipamentos de análise do tráfego e 55 painéis de mensagens variáveis frases educativas para orientar, por exemplo, a não dirigir usando o telefone celular, totalizando reforço nas estradas de 383 recursos móveis.Rodovias e ações que integram a Operação Corpus Christi 2018SP-055 - RODOVIA MANOEL HYPPOLITO REGOBertioga a São Sebastião- Liberação de acostamento - Poderá ocorrer a liberação, se houver necessidade, entre o km 211 e o km 214. Esta medida visa desafogar o fluxo dos veículos que acessam a rodovia, chegando pela SP 098 (Mogi-Bertioga), com destino ao Litoral Norte ou Riviera de São Lourenço;- Painel de Mensagem Variável (PMV) - Os usuários serão informados quanto às condições alternativas de tráfego através de sete Painéis de Mensagens Variáveis Fixos localizados no km 005, km 098,85, km, 103,2, km 167,7, km 211,9, km 221,98 e km 245,5.SP-055 - RODOVIA PADRE MANOEL DA NÓBREGAPraia Grande a Pedro de Toledo- Pedágio Ecovias - A Ecovias executará procedimentos operacionais diferenciados no pedágio de São Vicente (SP 055 – km 279,3), visando minimizar a formação de filas. Serão operadas 12 cabines de cobrança, sendo nove manuais e três avançadas, além e duas cabines de cobrança automática (pedágio eletrônico);- PMV - Os usuários serão informados sobre as condições e alternativas de tráfego através de três Painéis de Mensagens Variáveis Fixos, localizados no km 293,5, km 345 e km 387,3.- Liberação de Acostamento Ecovias – Poderá ocorrer, se houver necessidade, a liberação do acostamento entre o km 279,3 e o km 284. Esta medida visa desafogar o fluxo dos veículos que acessam a rodovia.SP- 098 - RODOVIA DOM PAULO ROLIM LOUREIROMogi das Cruzes a Bertioga- PMV - Os usuários serão informados quanto às condições e alternativas de tráfego através de um painel fixo de mensagem variável, localizado no km 69,5, sentido Sul.SP-125 - RODOVIA OSWALDO CRUZTaubaté a Ubatuba- Haverá reforço de recursos materiais e humanos, principalmente no trecho inicial de subida da serra, visando assegurar um retorno tranquilo aos usuários da rodovia.- PMV- Os usuários serão informados quanto às condições e alternativas de tráfego através de três Painéis de Mensagens Variáveis Fixos, localizados no km 004,1, km 041 e km 094,55.SP-123 – RODOVIA FLORIANO RODRIGUES PINHEIROTaubaté a Campos do Jordão- PMV- Os usuários serão informados quanto às condições e alternativas de tráfego através de três Painéis de Mensagens Variáveis Fixos, localizados no km 000,500, km 045 e km 008.SP-270 – RODOVIA RAPOSO TAVARESTrecho Grande São Paulo- Haverá uma intensificação das atividades operacionais, visando garantir o fluxo ideal para os veículos que trafegam pela rodovia durante o período do feriado e um reforço de recursos materiais e humanos, principalmente no trecho de saída da capital, visando assegurar um retorno tranquilo aos usuários da rodovia.- PMV- Os usuários serão informados quanto às condições e alternativas de tráfego através de quatro Painéis de Mensagens Variáveis Fixos, localizados no km 010, km 019,2, km 021,9 e km 030,25.AÇÕES EMERGENCIAISAs divisões Regionais do DER manterão durante toda a operação equipes de combate às situações emergenciais, como deslizamentos, alagamentos, inundações, dentre outras, quando serão disponibilizados caminhões basculantes e retroescavadeiras, conforme a necessidade.Serão suspensas todas as obras nos períodos de maior volume de tráfego nas rodovias.RESTRIÇÃO AOS VEÍCULOS DE CARGA- SP 055 (Rodovia Dr. Manoel Hyppólito Rego) - Do km 131 ao km 167 em ambos os sentidos.Proibido o tráfego de veículos de carga com comprimento total superior 14 metros e com PBT (Peso Bruto Total) superior a 23 toneladas.- SP 055 (Rodovia Padre Manoel da Nóbrega) - Do km 291 ao km 389,8 - sentido Praia Grande/BR 116.Proibido o tráfego de veículos com PBT superior a 70 toneladas.- SP 123 (Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro) - Proibido o tráfego de veículos de carga sentido Norte (Taubaté - São Paulo - Via Dutra – Campos do Jordão) - do km 25,5 ao km 46,6.Sábados e Feriados das 8h às 12hSentido Sul (Campos do Jordão – Taubaté - São Paulo - Via Dutra) – do km 46,6 ao km 25,5.Domingos e Feriados das 13h às 21h.- SP 125 (Rodovia Oswaldo Cruz) - Do km 78 ao km 86, em ambos os sentidos.Segunda a Sexta-feira: Proibido o tráfego de veículos de carga (caminhões) com comprimento superior a 7 metros e PBT superior a 7 toneladas e coletivo de passageiros (ônibus) com comprimento máximo de até 7,4 metros.Sábado, Domingo e Feriados: Proibido o tráfego de veículos de carga (caminhões) e ônibus.É permitido o tráfego de caminhões guincho entre o km 78 e km 86 com comprimento de até 7,60 metros e PBT até 9,15 toneladas, desde que previamente cadastradas e autorizadas pela DR.06 – Divisão Regional de Taubaté – bom como mantido formulário de atendimento à disposição da PMRV do Estado de São Paulo.