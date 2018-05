O esclarecimento oferecido pelo Banco Central para a mídia aconteceu após circularem, nas redes sociais, um vídeo que mostra as cédulas sendo carimbadas

publicado em 04/05/2018

(Foto: Reprodução / Twitter)

Seguindo esclarecimentos emitidos pelo Banco Central nesta semana, a Associação Comercial de Votuporanga – ACV orienta que as notas de dinheiro carimbadas com o desenho do rosto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a mensagem “Lula livre” não perdem a validade.





O esclarecimento oferecido pelo Banco Central para a mídia aconteceu após circularem, nas redes sociais, um vídeo que mostra as cédulas sendo carimbadas e um boato segundo o qual, com as marcas, o dinheiro perdia a validade. No vídeo, um apoiador de Lula, carimba notas de 10, 20 e 50 reais com o rosto do ex-presidente, preso em Curitiba devido à condenação no caso do tríplex no Guarujá.





Em nota, o Banco Central informou que as notas podem ser trocadas por outras de mesmo valor em agências bancárias. “Cédulas com rabiscos, símbolos ou quaisquer marcas estranhas continuam com valor e podem ser trocadas ou depositadas na rede bancária", esclareceu a instituição.