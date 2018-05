Veículo atropelou uma vaca que invadiu a pista

publicado em 16/05/2018

Michel Teló tem show marcado nesta quarta-feira, 16, em Guaíra (SP) (Foto: Divulgação)

Um motorista de 60 anos ficou ferido em um acidente envolvendo o ônibus do cantor sertanejo Michel Teló, nesta quarta-feira, 16, no quilômetro 587 da rodovia Feliciano Sales Cunha (SP-310), em Guzolândia. O cantor não estava no veículo que transportava parte da banda.De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o veículo trafegava no sentido Pereira Barreto, quando uma vaca solta atravessou a rodovia e foi atropelada. O animal não resistiu aos ferimentos e morreu no local.O motorista teve ferimentos leves e foi levado para a Santa Casa de Pereira Barreto. Os outros passageiros do veículo não ficaram feridos.Michel Teló tem show marcado nesta quarta-feira, 16, em Guaíra (SP). A assessoria de imprensa do cantor afirmou que o motorista foi encaminhado ao hospital local, mas já foi liberado. Além dele, outras 15 pessoas estavam dentro do ônibus e não ficaram feridas. A assessoria confirmou que o show em Guaíra será realizado.Fonte: Diário da Região