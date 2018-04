O III Encontro Estadual de Educação Empreendedora foi realizado na última quinta-feira, 19 de abril

publicado em 24/04/2018

O III Encontro Estadual de Educação Empreendedora, realizado na última quinta-feira, 19 de abril, pelo Instituto do Legislativo Paulista e pela Frente Parlamentar do Empreendedorismo da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, apresentou e discutiu programas voltados à formação dos professores para atuar em sala de aula com educação empreendedora.

A palestra de abertura foi proferida pelo deputado Itamar Borges, autor da Lei 15.693/15, que criou o Plano Estadual de Educação Empreendedora. Ele contou as experiências do período em que foi prefeito municipal e que o estimulou a fazer esta lei. “Implantamos educação empreendedora em todas as escolas da cidade, nas de ensino fundamental da prefeitura, nas escolas estaduais e também na faculdade local. Os resultados foram muito bons. Em 2008, Santa Fé do Sul ficou em Primeiro lugar no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB”, comemorou o deputado que é presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo.

Vinicius Schurgelies, presidente do Instituto do Legislativo Paulista deu as boas vindas aos participantes e fez um relato dos encontros anteriores.

Sandro Pereira de Novaes representando a Secretaria Estadual da Educação mostrou como o plano está sendo implantado e que já faz parte do novo currículo do ensino fundamental.

Em seguida foi apresentado o Projeto "Atitude Empreendedora nas Escolas Técnicas do Centro Paula Souza" por Mara Sampaio, Ariane Serafim e G. Monteiro. A metodologia envolve conteúdos, conceitos e atividades que foram desenvolvidas por professores e consultores e está sendo implantada em diversas escolas da rede Paula Souza.

Mara descreveu a metodologia baseada em seu livro “Atitude Empreendedora: descubra com Alice seu país das maravilhas”, publicado pela editora SENAC-SP em 2014. Quem é você? Para onde está indo? Como está construindo sua trajetória profissional? Estimulados pelas aventuras de Alice – personagem criada por Lewis Carroll – o livro lúdico e criativo, ensina formas de desenvolver uma atitude empreendedora, nos alunos, professores e familiares.

O conteúdo e estrutura do livro foi base para desenvolvimento da Formação de professores uma capacitação hibrida presencial e EAD de 40 horas com os seguintes módulos: 1. metodologia ativas; 2. autoconhecimento para empreender; 3. identificar oportunidades; 4. Criatividade e inovação; 5. Propósito e metas e 6. Resiliência – erros e fracassos.

Também foram abordados princípios e conceitos, que fundamentam a urgência da educação empreendedora nas escolas e que instituições de ensino devem começar com a realidade que tem: seu corpo docente e seus recursos atuais. Não é necessário um ambiente perfeito para preparar professores e alunos para serem os protagonistas de suas histórias profissionais “Nós que escolheremos se a educação empreendedora se dará dentro ou fora da escola” resumiu a autora.

O professor Alexandre Saes, que junto com o professor Jacques Marcovitch coordena o Curso Pioneiros Empreendedores da FEA/USP relatou os progressos alcançados pelo programa, em especial o recente credenciamento dessa metodologia pela Secretaria Estadual da Educação.

Luiz Fernando Marcolino representando o professor José Dornelas, apresentou a metodologia do IFA- Instituto Fazendo Acontecer, que utiliza meios lúdicos e dinâmicos, aplicados através de diversas oficinas que visam proporcionar a vivência prática de um conjunto de comportamentos que estimulem o empreendedorismo em crianças e adolescentes. Também divulgou o novo livro do IFA, “Introdução ao empreendedorismo”- 2018.

O professor Luciano Avallone Bueno da Universidade Federal do ABC falou sobre o Projeto Protagonista Empreendedor, desenvolvido na UFABC e que deverá ser tema de um novo encontro da FREPEM/ILP.

Duas outras experiências em educação empreendedora também foram relatadas: a da Universidade Mackenzie pelos professores Nelson Fragoso e Marcelo Oliveira e da PUC-SP por Wagner Marcelo.

Silverio Crestana, consultor da Frepem registrou que os Encontros estão criando uma rede de especialistas, educadores, gestores e instituições comprometidas com a educação empreendedora. “O desafio é fazer com que os alunos da rede estadual e das prefeituras tenham a oportunidade de desenvolver o comportamento empreendedor. Isso também diminui a evasão e melhora o rendimento escolar como um todo”.

Também participaram representantes do Sescon-SP, Sebrae, Senac, Inpi, Anprotec, secretarias municipais, agências de inovação, universidades, escolas e organizações não governamentais.