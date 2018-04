Negro vive em uma escola na Colômbia e aprendeu após ver diversos alunos comprando alimentos na cantina

publicado em 27/04/2018

Cachorro viu crianças usando dinheiro para comprar comida e resolveu imitar, mas usando folhas. (Foto: Facebook/angela.garciabernal.14)

O cãozinho Negro vive há cinco anos no Instituto de Educação Técnica Diversificada de Monterrey, em Casanare, na Colômbia, e aprendeu um jeito muito eficiente de ganhar petiscos: usando 'dinheiro'.Ele sempre via os alunos indo até a cantina e comprando comida, então ele resolveu imitar, usando uma folha. "Um dia, espontaneamente, ele apareceu com uma folha em sua boca, balançando o rabo e deixando as pessoas saberem que ele queria um biscoito", disse a professora Angela Garcia Bernal ao The Dodo.Angela publicou, há alguns dias, uma foto em seu Facebook no qual mostra Negro fazendo isso. A publicação viralizou e já conta com mais de 32 mil compartilhamentos e 27 mil curtidas.Fonte: Estadão