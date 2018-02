Veículo do amante da mulher ficou destruído. Menina de três anos é resultado de um relacionamento extraconjugal. Caso ocorreu em Santos (SP).

publicado em 17/02/2018

Bombeiros tentaram controlar incêndio em carro em Santos, SP (Foto: Reprodução)

Um homem incendiou o carro do amante da esposa após descobrir que ele não é o pai biológico de uma menina de três anos. O caso ocorreu em Santos, no litoral de São Paulo, na última quarta-feira (14). O veículo ficou destruído, mesmo após a intervenção dos bombeiros.Segundo testemunhas ouvidas pelo G1, a descoberta da traição aconteceu durante o carnaval. O casal, que mora na Zona Noroeste da cidade, teve uma conversa e a mulher revelou ao marido que a filha, na verdade, era decorrência de um relacionamento com um vizinho, o que revoltou o rapaz.De acordo com a polícia, irritado com a descoberta, o homem traído decidiu atear fogo no carro do pai biológico da menina, um soldador de 38 anos. O veículo estava estacionado na Avenida Hugo Maia e foi alvo de um "coquetel molotov".Testemunhas afirmam que viram quando o homem atirou a garrafa em chamas com produto inflamável para dentro do veículo, antes de fugir. Moradores da região filmaram o momento em que o automóvel era consumido pelas chamas.Ainda segundo a polícia, a mulher, considerada pivô da situação, contou para o amante que havia revelado o caso que ambos tiveram. Além dos bombeiros, a Polícia Militar foi acionada e encaminhou os dois para a Central de Polícia Judiciária (CPJ).As versões foram ouvidas pelo delegado de plantão, que encaminhou o caso para investigação no 5º Distrito Policial da cidade. A polícia não informou se o homem, responsável pelo incêndio, se apresentou na delegacia.Fonte: G1