Hoje temos uma matéria especial sobre Punta del Este, cidade no Uruguai que tem caído cada vez mais no gosto dos brasileiros

publicado em 04/01/2018

Punta del Este é um dos destinos mais desejados na América do Sul (Foto: Reprodução internet)

Janeiro chegou e quer um super destino para as férias? Hoje temos uma matéria especial sobre Punta del Este, cidade no Uruguai que tem caído cada vez mais no gosto dos brasileiros. Mas o que a cidade tem de tão encantadora?

Praia é praia e não se discute né? Visual lindo a beira mar, pôr do sol exuberante que proporciona esportes, boas caminhadas e, claro, aquela "corzinha" que todo mundo gosta.

É uma cidade de vida noturna agitada. O período da manhã começa a ter movimento a partir das 10h e os lugares preferidos são Rambla do Porto (para caminhada) ou banho nas águas do Rio da Prata. Vale a pena conhecer a península com o encontro do mar com o rio, ponto onde estão as estátuas de sereias. Em compensação, as lojas e o comércio local ficam abertos até às 2h. Bares e bons restaurantes funcionam noite adentro.

A curiosidade de Punta é que os dias são longos, o sol se põe por volta das 20h, então o movimento nas praias vai até altas horas.

O que atrai os turistas para Punta del Este é que tem diversão para todo mundo: família, amigos baladeiros e até os que preferem tranquilidade. Lá tem um pouco de tudo isso e muito mais? Gostou?

Hospedagem

Um complexo de 4 hectares de parque, localizado à beira mar, oferece quartos e suites totalmente equipados, há apenas 2 km do Aeroporto Laguna del Sauce de Maldonado. Gostou das atrações de Punta del Este e não sabe onde se hospedar?

O hotel tem uma vista linda para a baía de Punta Ballena e os hóspedes tem acesso à praia semi privada e piscina localizada em um grande jardim tropical. O hotel também oferece atividades recreativas gratuitas como caminhadas ou pesca, assim como jogos indoor e outdoor, zumba e outras atividades que animam e alegram os turistas.

O Tio Tom Arenas conta ainda com o Restaurante L´Galeón, projetoado com uma típica arquitetura de blocos de sol dos anos 70, decoração renascentista e um toque de modernismo. Além de ter um grande salão, tem a possibilidade de se estender para as dunas onde tem um maravilhoso Roof Garden.

Durante o verão, também no serviço de buffet, você pode saborear os mais variados menus temáticos de acordo com o dia da semana, entre os quais haverá assado, macarrão, comida mexicana, sushi, peixe entre outros sabores preparados para os paladares mais exigentes.

O Tio Tom Arenas também tem programação especial para as crianças, com o programa Kid´s Club, com monitores e profissionais poliglotizados que cuidam e divertem as crianças, incentivando a participação em equipe e a amizade. São atividades esportivas e recreativas nos campos, salões e esportes aquáticos, além da elaboração de cardápio infantil completo para renovar as energias dos pequenos.

Para os adultos, a diversão estão em esportes aquáticos, no espaço fitness (com academia, ioga e zumba), além da pratica esportiva para todas as idades.

clicando aqui. Tire suas dúvidas sobre Os valores para se hospedar no complexo varia conforme a época do ano, mas pode ser acessado facilmenteTire suas dúvidas sobre o complexo e faça sua reserva através do email: info@tiotom.com e WhatsApp +5491125071111.

Abrajet

O I Congresso Internacional da Abrajet (Associação Brasileira dos Jornalistas de Turismo) será realizado em Punta del Leste (Uruguai), no período de 10 a 15 de abril de 2018.