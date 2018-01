O Procon de Votuporanga, unidade vinculada à Prefeitura, gerenciada pela Secretaria da Cidade, alerta proprietários de algumas unidades da picape Fiat Toro, ano/modelo 2016 a 2018, exclusivamente na versão de transmissão manual de seis marchas (MT6), com motorização a diesel, com chassis de A50484 a B73045 (não sequenciais), para recall anunciado pela Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda.

A orientação é para os proprietários agendarem o comparecimento a uma das concessionárias FIAT para realizar, gratuitamente, a inspeção do sistema de regeneração de DPF (Filtro Particulado de Diesel). Foi constatado que, em algumas unidades desta versão e somente sob determinadas condições de uso frequente em percursos curtos e a baixa velocidade, o sistema poderá´ apresentar aliteração do nível do óleo lubrificante do motor.

A variação anormal do nível de óleo pode causar a elevação da rotação do motor, aumentando as chances de acidentes, com consequentes riscos ao motorista e demais ocupantes do veículo e terceiros.

Os veículos envolvidos nesta campanha serão inspecionados; a troca do óleo do motor e filtro será gratuita. Além disso, será feita a atualização da mensagem do quadro de instrumentos do veículo para informar o condutor sobre a necessidade de completar o ciclo de regeneração do filtro de partículas DPF e a sua conclusão. Adicionalmente os veículos envolvidos nessa campanha terão extensão da garantia por mais um ano.

Para outras informações e consulta sobre números dos chassis envolvidos acesse o site www.fiat.com.br ou ligue para a Central de Serviços ao cliente, pelo telefone 0800 707 1000.

O que diz a lei

O Procon orienta os consumidores sobre seus direitos. A empresa deverá apresentar os esclarecimentos que se fizerem necessários, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor, inclusive com informações claras e precisas sobre os riscos para o consumidor.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC), em seu artigo 10, estabelece que: “O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança.

§ 1º O fornecedor de produtos e serviços que, posteriormente à sua introdução no mercado de consumo, tiver conhecimento da periculosidade que apresentem, deverá comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores, mediante anúncios publicitários.

Outra questão importante, que deve ser observada pelos consumidores, refere-se à exigência do comprovante de que o serviço foi efetuado, documento que deverá ser conservado e repassado adiante, em caso de venda. Caso tenha sido comercializado mais de uma vez, o atual proprietário terá o mesmo direito ao reparo gratuito.

Conforme a Portaria Conjunta nº 69 de 15/12/2010, da Secretaria de Direito Econômico e do Diretor do Departamento Nacional de Trânsito, o veículo que não for reparado/inspecionado em até 12 meses, após o início da campanha de recall, terá a informação lançada no campo observações do próximo CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) emitido pela autoridade de trânsito.

Os consumidores que já passaram por algum acidente causado pelo defeito apontado poderão solicitar, por meio do Judiciário, reparação por danos morais e patrimoniais, eventualmente sofridos.

O Procon de Votuporanga fica na Secretaria da Cidade, que funciona na Rua São Paulo, 3741, e atende pelo telefone (17) 3422-8930.