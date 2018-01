Salários variam entre R$ 6,3 mil e R$ 16,6 mil nos níveis médio e superior

publicado em 04/01/2018

A Agência Brasileira de Inteligência (Abin) anunciou nesta quarta-feira, 3, concurso para preencher 300 vagas de níveis médio e superior. As inscrições podem ser feitas a partir da próxima terça-feira, 9, até o dia 30 de janeiro.

A Abin é um órgão da Presidência da República, vinculado ao Gabinete de Segurança Institucional, responsável por fornecer ao presidente da República e a seus ministros informações e análises estratégicas, oportunas e confiáveis, necessárias ao processo de decisão. Ou seja, a Abin está para o Brasil assim como a CIA (Central Intelligence Agency), que tanto aparece nos filmes de ação, está para os Estados Unidos.

O edital, que pode ser acessado clicando aqui, prevê 300 vagas, sendo 220 para o cargo de Oficial de Inteligência, que exige nível superior completo em qualquer área de formação. O salário inicial para o cargo é de R$ 16.620,46. Para a função de Oficial Técnico de Inteligência, estão abertas 60 vagas que exigem formação superior em Administração, Direito, Psicologia, Pedagogia, Engenharia Civil, Engenharia Eletrônica ou Elétrica, Matemática, Arquivologia ou, ainda, Tecnologia da Informação ou em Engenharia com ênfase em Tecnologia da Informação. Para este cargo, o salário é de R$ 15.312,74.

Além das funções de nível superior, há 20 vagas para o cargo de Agente de Inteligência, que exigem apenas nível médio de escolaridade. O salário inicial para o posto é de R$ 6.302,23. Todos os cargos tem jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Inscrições e provas

As inscrições podem ser feitas entre os dias 9 e 30 de janeiro pelo site do site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe, instituto responsável pela aplicação da prova. A taxa de inscrição varia entre R$ 190 e R$ 230, de acordo com o cargo desejado.