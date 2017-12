Geral

Parque contrata 'sereias' para 'esquadrão de sereias'

Concorrentes precisam ser boas nadadoras; as contratadas vão fazer parte do "esquadrão de sereias" do parque, que já tem 17 integrantes

publicado em 28/12/2017

Parque contrata 'sereias' nos EUA (Foto: Weeki Wachee Springs/Facebook) Um parque do estado americano da Flórida está contratando 'sereias'. O Weeki Wachee Springs State Park anunciou que as concorrentes devem se apresentar em 13 de janeiro para mostrar suas habilidades. As contratadas vão fazer parte do "esquadrão de sereias" do parque, que já tem 17 integrantes. A habilidade requerida é nadar de maneira parecida com sereias. John Athanason, relações públicas do parque, disse à imprensa local que é "mais difícil do que parece" e que as pretendentes precisam ter habilidades de natação acima da média. O parque paga US$ 10 (cerca de R$ 33) por hora.

