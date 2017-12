Segundo um dos ajudantes do 'bom velhinho', não foi o primeiro ataque no bairro Porto Seguro, o que fez com que as visitas fossem suspensas nos últimos quatro anos

publicado em 13/12/2017

Quando descobriram que as balas tinham acabado, as crianças atiraram pedras na equipe do Papai Noel (Foto: Arquivo pessoal)

Um Papai Noel voluntário de Itatiba (SP) levou um susto enquanto desfilava de trenó pelas ruas do bairro Porto Seguro, no domingo (10), e distribuía doces para os moradores. Quando as crianças descobriram que as balas tinham acabado, começaram a atirar pedras na equipe do "bom velhinho".

Ninguém ficou ferido, mas um dos membros do grupo quase foi atingido na cabeça enquanto estava de costas para os agressores.

"Eu acho uma sacanagem, porque a gente vai raras vezes para os bairros e quer ver o pessoal se divertir, é muito chato", explica o rapaz, que preferiu não se identificar.

Segundo ele, o grupo era formado por cerca de sete crianças e adolescentes, com idade entre 9 e 12 anos. "Eles estavam correndo atrás do trenó e jogando as balas de volta. Eles chamavam a gente de filho da p* e mandando ir tomar no c*", relata.

O rapaz conta que esta não foi a primeira vez que a equipe é atacada no bairro Porto Seguro, o que fez com que as visitas fossem suspensas no local nos últimos quatro anos.

Além do rapaz e do Papai Noel, outros três voluntários participavam da apresentação de domingo. Diante do ocorrido, o grupo decidiu carregar o caminhão com mais balas e ir para a Praça da Bandeira.

Em nota, a Prefeitura de Itatiba esclareceu que não foi oficialmente notificada sobre a situação e explicou que a cidade possui uma forte tradição de Papais Noéis voluntários, que percorrem os bairros de forma independente, sem vínculo com a administração.