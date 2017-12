Um irmão de Sudhakar foi visitá-lo no hospital no dia 9 de dezembro e desconfiou que se tratava de um impostor.

publicado em 16/12/2017

O casal de amantes foi preso e, segundo o UOL, Swati, a esposa, confessou ter matado Sudhakar para substituí-lo pelo amante (Foto: Reprodução)

Parece novela mexicana, mas a trama se passa na Índia. No último dia 26 de novembro, Sudhakar Reddy, marido de Swati Reddi, sumiu do mapa, desapareceu, escafedeu-se. Olha a fotinho do casal aí em cima. A família do marido ficou preocupada e, dois dias depois, durante a busca, encontrou-o em um hospital. Ou era o que parecia.O suposto Sudhakar disse que tinha sofrido um ataque de ácido no rosto de um desconhecido. A família acreditou e, inclusive, pagou por sua cirurgia plástica. Até que… Um irmão de Sudhakar foi visitá-lo no hospital no dia 9 de dezembro e desconfiou que se tratava de um impostor. Chamou a polícia, que tirou as impressões digitais e comprovou a fraude.Não era Sudhakar! Era o amante de sua esposa Swati, Rajesh Ajjakolu, tramando para ocupar seu lugar! Você veria essa novela, né?O casal de amantes foi preso e, segundo o UOL, Swati, a esposa, confessou ter matado Sudhakar para substituí-lo pelo amante.Fonte: UOL