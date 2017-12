Tem horas que precisamos voltar às origens para defender nosso patrimônio

publicado em 13/12/2017

Motorista acorrenta carro em poste para evitar roubo (Foto: Divulgação)

Você compra um carro e faz o que para protegê-lo dos bandidos? Seguro? Tranca especial? Alarme com localização por GPS? Blindagem? Deixa um pastor alemão dentro dele o tempo inteiro? Tem horas que precisamos voltar às origens para defender nosso patrimônio.Esse homem que preferiu não se identificar, por exemplo, morador do bairro Jardim Guanabara, em Fortaleza, Ceará, acorrentou o carro ao poste, como fazemos com bicicletas. O próprio explicou seu método ao programa Barra Pesada, da TV Jangadeiro.“É um medo que a gente tem, por já ter acontecido comigo antes. Eu tinha um outro veículo, e um ladrão tentou levá-lo. Na época, a população quis linchá-lo. Então para não passar por algo semelhante de novo, resolvi fazer isso”, disse, segundo a Tribuna do Ceará.Fonte: Surrealista