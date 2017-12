A imagem santa não foi danificada e a prefeitura já removeu seus adereços de Homem-Morcego

publicado em 13/12/2017

Qual o limite máximo das coisas que a gente pode rir sem ter que ir direto para o inferno? Bem… Deixa eu contar o que aconteceu em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Na Praça do Imigrante tem uma imagem de Nossa Senhora da Conceição que, volta e meia, recebe homenagens dos devotos, como flores. Dessa vez, porém, foi diferente.Nossa Senhora da Conceição amanheceu vestida de Batman. Com capa e máscara. Não há indícios de cinto de utilidades. Ambos teriam a função de nos defender do mal – pelo menos algo em comum -, mas a prefeitura trata o caso como vandalismo.Pedro Vasconcelos, secretário de Cultura, conta que não é a primeira vez. “Ao que me parece é um ato de vandalismo, assim como fizeram com o busto da Jacobina, quando colocaram uma camiseta de presidiário”, disse Vasconcelos ao site do Jornal NH. Presidiário é mais bizarro… Se Nossa Senhora da Conceição visse Jacobina vestida assim de noite poderia chamar seu batmóvel e… Deixa pra lá.Isso é tipicamente obra da molecada da zuêra. A imagem santa não foi danificada e a prefeitura já removeu seus adereços de Homem-Morcego.Fonte: Surrealista