Atriz caracterizada de sereia participou de uma performance em Bangalore

publicado em 14/10/2017

A sereia Sonu Gowda (Foto: Baadal Nanjundaswamy/Facebook)

Uma performance com uma atriz vestida de sereia tentou chamar a atenção para o problema dos buracos de rua na cidade de Bangalore, na Índia.

O artista Baadal Nanjundaswamy jogou tinta num buraco de rua alagado, fazendo-o parecer com água do mar. Depois, vestida de sereia, a atriz Sonu Gowda mergulhou no local.

Nanjundaswamy disse que o objetivo da performance foi chamar a atenção para o perigo dos buracos de rua, que provocam muitos acidentes nas ruas da cidade.