O carro estava parado em local com permissão apenas para carga e descarga de veículos

publicado em 14/10/2017

A moradora de Jacareí fez um farto registro fotográfico de seu protesto pacífico e postou em sua página do Facebook (Foto: Reprodução)

“Notificação – Estacionado em desacordo com o local e horário estabelecido. Multado!”, mostrava o bilhete colado no vidro do carro.





O surreal é que a “multa” foi dada por uma cidadã de Jacareí, São Paulo, e não por um guarda de trânsito. E o veículo “multado” é um carro da prefeitura responsável pela fiscalização do trânsito.





Lilian Caetano, que escreveu a “multa” à mão e ainda acrescentou um bem-humorado “Beijo me liga” no fim, antes da assinatura. O carro estava parado em local com permissão apenas para carga e descarga de veículos.





A moradora de Jacareí fez um farto registro fotográfico de seu protesto pacífico e postou em sua página do Facebook. Já tinha sido compartilhado mais de 4 mil vezes até a publicação deste post.