O sorteio do concurso 05219 da Loterias Caixa foi realizado no sábado (30), na cidade de Jundiaí

publicado em 01/10/2017

Prêmio de R$ 700 mil saiu para Votuporanga (Foto: Imagem Ilustrativa)

Da redação

Um morador de Votuporanga tirou a sorte grande neste fim de semana na Loteria Federal. O maior prêmio do sorteio, de R$ 700 mil, saiu justamente para o município. O sorteio foi realizado no sábado (30), na cidade de Jundiaí. O número do bilhete premiado em Votuporanga é 16026.