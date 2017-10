As letras e números escolhidos foram CLU-7777, que no mundo real pertencem a um Ômega (Foto: Reprodução)

Um adolescente de 17 anos conduzia uma motocicleta em alta velocidade – com outro de 16 na garupa – quando tentou uma ultrapassagem em uma ponte da rua Rui Barbosa, no bairro Progresso, em Blumenau, Santa Catarina, e caiu. Até aí, nada, infelizmente, de surreal. Menores com carros e motos?





O surreal é a tentativa de arte na placa da motocicleta. Olha só que trabalho bem feito, gente… Coisa para colocar no portfólio. Não ficou igualzinho a uma placa de verdade? A “arte” foi feita com fita isolante, um material muito difícil de trabalhar.





As letras e números escolhidos foram CLU-7777, que no mundo real pertencem a um Ômega com registro de furto em São Paulo, informa o Jornal de Santa Catarina.





A motocicleta acabou removida pela Guarda Municipal e os menores, que não sofreram ferimentos com o acidente, foram liberados.