publicado em 14/10/2017

ONE DIRECTION (FOTO: FIONA MCKINLAY/ WIKIMEDIA COMMONS)

Na música "Moments", a boy band One Direction canta sobre tentar "gritar fora os meus pulmões". Contudo, o que eles — e ninguém — esperava é que uma fã levou a canção ao pé da letra. De tanto gritar em uma apresentação deles, uma garota de 16 anos foi parar na sala de emergência com problemas nos pulmões.





O caso aconteceu há alguns anos, mas ficou conhecida recentemente porque foi relatada em uma pesquisa no periódico Journal of Emergency Medicine. Em 2016, os garotos anunciaram que fariam uma pausa na carreira do grupo.





A menina relatou aos médicos que gritou muito show e começou a sentir falta de ar. No dia seguinte, ela ainda sentia mal-estar e decidiu ir para o UT Southwestern Medical Center, centro médico universitário em Dallas, nos Estados Unidos.





Segundo J. Mack Slaughter Jr., autor do estudo e residente em medicina na época, os especialistas achavam que a situação dela não era tão grave pois seus pulmões pareciam normais.





Todavia, ao pressionarem a sua pele do peito e do pescoço, os médicos sentiram que estavam "triturando flocos de arroz", conforme disse Slaughter Jr. ao portal Live Science.





A condição é chamada de "pneumotórax espontâneo com enfisema subcutâneo", um sintoma de quando o ar entra nos tecidos sob a pele. A garota fez um Raio X do tórax que revelou que ela tinha ar próximo ao coração, entre os pulmões, na parede do peito e na garganta.





"Tecnicamente, ela estava com os pulmões colapsados, mas só um pouco", falou Slaughter Jr. Em casos severos, os pulmões podem ficar tão comprimidos que a troca de oxigênio é demorada.





Os médicos deduziram que a gritaria dela pode ter forçado o ar para fora do trajeto das vias respiratórios. Ela foi submetida a uma análise de tomografia, mas eles não identificaram nada que indicou a causa real do problema.





Para Slaughter Jr, é possível que a menina já estivesse com um buraco em alguma das vias e que os gritos forçaram sua abertura e consequentemente a entrada de ar.