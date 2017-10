Este foi o primeiro DNJ promovido pela Diocese de Votuporanga; jovens de 25 cidades participaram do encontro

Foram mais de oito horas de evento na Concha Acústica, que contou com pregações, missa, animação com DJ e adoração (Foto: Divulgação)

O Dia Nacional da Juventu de, o DNJ, realizado no úl timo domingo (8) pela Diocese de Votuporanga, reuniu cerca de 600 jovens fiéis da igreja católica na Concha Acústica da cidade.

Neste ano, o tema do DNJ foi “Juventudes em defesa da vida dos Povos e da Mãe-Terra” e o lema “Os humildes herdarão a Terra” (Salmo 37,11). Segundo o bispo da Diocese de Votuporanga, Dom Moacir Aparecido de Freitas, que participou de todo o encontro, foi um domingo comemorativo e reflexivo para os jovens das 25 cidades que fazem parte da Diocese. “Foi um dia para chamar os jovens a pensarem sobre a nossa missão neste mundo”, afirmou.

Foram mais de oito horas de evento que contou com pregações, missa, animação com DJ e adoração. Entre as atrações, nomes conhecidos de pregadores e da música católica, como DJ Ita, banda Néos, Dênis Nogueira (missão Eu Vou Além) e Laary (missão Metanóia). “Foi um dia de louvor ao Senhor com uma programação para celebrar com os jovens da Diocese. Este foi o primeiro DNJ realizado pela Diocese de Votuporanga para estimular o jovem à defesa da vida, porque o tema do DNJ é voltado em sintonia com a Campanha da Fraternidade”, explicou a coordenadora do Setor Juventude, Daiane Ribeiro.

Para o coordenador do evento em Votuporanga, diácono Michel Candeu, o evento foi um sucesso na cidade. “Depois de longos meses de organização, realizamos o Dia Nacional da Juventude em Votuporanga. Agora, já estamos nos organizando para que no próximo ano a juventude celebre mais um dia repleto de atrações para celebrar a vida e louvar ao Senhor”, disse.





