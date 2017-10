A Interpol Brasil e as embaixadas brasileiras também divulgaram a candidatura do votuporanguense Rogério Galloro junto aos países que integram a Interpol

A Polícia Federal venceu as eleições para uma das vagas reservada ao continente Americano no Comitê Executivo da Interpol, realizadas na última sexta-feira (29), na China. O candidato votuporanguense foi o Diretor Executivo da Polícia Federal, Rogério Viana Galloro. O Delegado de Polícia Federal possui extensa experiência e atuação na área internacional, tendo exercido a função de Adido Policial em Washington (EUA), entre 2011 e 2013.

Com o assento no Comitê, o Brasil integrará um restrito grupo de países que discutem as regras mundiais em assuntos de polícia e segurança pública e poderá garantir a Polícia Federal mais oportunidades de atuação internacional.

Antes das eleições, a delegação Brasileira participou de debates e reuniões bilaterais na capital chinesa. O objetivo dessas agendas foi mostrar resultados alcançados pela Polícia Federal brasileira e dar mais subsídios sobre a proposta do nosso País para ocupar o cargo. A Interpol Brasil e as embaixadas brasileiras também divulgaram a candidatura do votuporanguense Galloro junto aos países que integram a Interpol.

Participaram da delegação brasileira, além do Diretor Executivo, o DPF Luiz Dorea, Coordenador-Geral de Cooperação Internacional; DPF Valdecy Urquiza, Chefe da Interpol no Brasil; PCF Silvino Schlickmann, Oficial de Ligação do Brasil na Interpol; EPF José Monteiro; APF Flávia Bastos; PPF Carlos Eduardo Campos; Conselheiro Gabriel Boff, Chefe da Divisão de Combate a Ilícitos Transnacionais do Ministério das Relações Exteriores e Flávio Pazeto, 1º Secretário junto a Embaixada do Brasil em Beijing.