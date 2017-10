Os salários oferecidos variam de R$ 1.876,43 a R$ 4.903,05

publicado em 09/10/2017

Os Correios abrem, nesta segunda-feira, as inscrições para o concurso para preencher 88 vagas de níveis médio (técnico) e superior, e formar cadastro reserva, na área de saúde da estatal. As inscrições poderão ser feitas até o dia 20 de outubro. Os salários oferecidos variam de R$ 1.876,43 a R$ 4.903,05.

Há oportunidades em todos os estados do país, com exceção do Mato Grosso. Os interessados devem acessar o site do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades), organizadora da seleção. Todos os candidatos serão submetidos a uma prova prevista para o dia 26 de novembro, no turno da tarde.