publicado em 07/10/2017

O concurso público que irá selecionar 2.200 novos soldados de 2ª classe da Polícia Militar está com a fase de inscrições abertas. As candidaturas irão até o dia 6 de novembro. Os cadastros serão realizados, exclusivamente, pelo site da Vunesp (www.vunesp.com.br). A taxa é de R$ 50,00.

Após aprovados em todas as etapas do concurso, os selecionados ingressam na Escola Superior de Soldados (ESSd), onde se formam no Curso Superior de Técnico de Polícia Ostensiva e Preservação da Ordem Pública.

O soldado da Polícia Militar desempenha o policiamento ostensivo, preservando a ordem pública. Sua missão envolve a repressão às infrações penais e administrativas e a aplicação da lei, primando pela defesa da vida, da integridade física e da dignidade da pessoa humana.

Para se candidatar a uma vaga de soldado, é preciso ser brasileiro e ter idade entre 17 e 30 anos. As mulheres precisam ter altura mínima de 1,55 metro e os homens, de 1,60 metro. Entre outros requisitos, ainda é necessário ter concluído o Ensino Médio e ser habilitado a conduzir automóveis.