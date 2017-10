Heinze Sánchez, a vítima, de 27 anos, voltou à rua onde o fato ocorreu e procurou pelo cãozinho

publicado em 18/10/2017

No Facebook, Sánchez mostra o novo membro da família (Foto: Reprodução/Facebook)

É quase impossível você não ter passado por esse vídeo nas redes sociais ou no WhatsApp, mas vamos dar uma colher de chá e mostrar de novo. Abaixo, um homem está sentado na calçada de uma rua do Rio de Janeiro olhando o celular quando sofre um “ataque” de xixi de um cachorrinho.





Bem… O que aconteceu? O rapaz é visto tentando chutar o cão, num rompante de raiva. Mais calmo, depois, disse que tirou a perna na hora do chute para não acertá-lo de verdade. Mesmo assim, continuou culpado. E o que fez? Fez a melhor coisa que poderia.





Heinze Sánchez, a vítima, de 27 anos, voltou à rua onde o fato ocorreu e procurou pelo cãozinho. Descobriu que ele não tinha dono, era mais um entre milhares de cães abandonados no Rio de Janeiro. Com a palavra, o próprio Sánchez, em depoimento ao Extra:





“Eu fiquei com ele na cabeça porque tinha brigado com ele. Fui procurando pela vizinhança, perguntei se ele tinha dono. Quando o encontrei, chamei e ele veio abanando o rabo. Estava começando a chover. Fiquei brincando um tempo com ele e depois resolvi levá-lo para casa. Ele se aproximou de mim. É muito dócil, fica grudado, chora quando saio de casa. Faz algumas bagunças na casa do vizinho, mas é um bom cachorro”, disse Sánchez.





No Facebook, Sánchez mostra o novo membro da família. Chama-se Enzo, nome que ele sempre quis dar para um futuro filho.