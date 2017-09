Cachorrinha Holliday teria adquirido o comportamento após observar uma humana fazer o mesmo

publicado em 12/09/2017

Cadela faz os resgates durante passeios (Foto: Pixabay/ @I_Love_Bull_Terriers)

Caitlyn Beebe, a dona da cachorrinha chamada Holliday, conta que sua mãe tem o costume de pegar minhocas nos asfalto e as colocar em segurança na terra. Segundo ela, Holliday teria aprendido esse comportamento ao observar a humana. "Agora ela faz isso o tempo todo e, durante nossas caminhadas, vasculha a rua à procura de minhocas e insetos para salvar”, contou Caitlyn ao site TheDodo. Holliday pega os animais com a boca e os solta em áreas com terra. Você pode ficar preocupado que a cadela, apesar de bem intencionada, acabe machucando algum bichinho.Contudo, a dona insiste que isso não acontece: “Às vezes os insetos até caem da boca dela, porque ela é muito delicada, mas ela os pega novamente”. "Ela me lembra que devemos amar e cuidar de todos, mesmo que sejam diferentes de nós”, declarouCaitlyn.

Fonte: Estadão

Uma cadela aprendeu a resgatar minhocas perdidas no asfalto e a devolvê-las para a grama. Agora,faz questão de salvar cada um dos bichos que encontra durante passeios com sua dona.