Sistema informa cidadão sobre unidade mais próxima e a que ele mais frequenta, com geolocalização para facilitar acesso

publicado em 05/01/2017

O Poupatempo modernizou seu aplicativo para celulares para tentar combater filas de usuários que vão aos postos sem fazer o agendamento prévio.

O aplicativo ‘SP Serviços’ foi atualizado esta semana, tanto no sistema Android como no iOS. O sistema ficou mais inteligente e agora sugere o posto mais próximo do cidadão e também o que ele usa com mais frequência, permitindo a visualização das unidades em um mapa com geolocalização, para facilitar o acesso.

O aplicativo, lançado no ano passado, é a forma mais rápida e fácil de agendar, mas ainda responde por apenas 5% dos 175 mil atendimentos diários nas 72 unidades do Estado, mais a unidade móvel do Poupatempo. Outros 45% agendam pelo portal ou pelo telefone, por meio do Disque Poupatempo. O agendamento existe para distribuir a demanda e evitar o desconforto da espera, permitindo que o cidadão escolha o dia e a hora para ser atendido. Mas, metade dos cidadãos ainda vai diretamente sem agendar, correndo o risco de perder a viagem.

Com as inovações, agora é possível fazer mais de um agendamento para diferentes órgãos, como Detran.SP e Instituto de Identificação (IIRGD). Além disso, é possível conferir no portal os agendamentos feitos no aplicativo e vice-versa. A senha e login de usuário passou a ser a mesma para o portal e para o aplicativo.

Nesta época de férias, quando a demanda aumenta, o problema fica mais grave. Desde o ano passado, as unidades maiores do Poupatempo estão sendo equipadas com máquinas de autoatendimento que permitem que o próprio usuário faça o seu agendamento ao chegar à triagem sem hora marcada. Os equipamentos também permitem executar alguns serviços sem passar pelas mesas de atendimento, como a emissão de Atestado de Antecedentes Criminais.

As inovações no aplicativo e no portal do Poupatempo incluíram melhorias no sistema de cadastro de usuários. O cadastro ficou mais completo para aumentar a segurança e permitir a prestação de mais serviços eletrônicos de forma mais interativa, abrindo novas possibilidades de relacionamento com os cidadãos.

Conhecendo melhor o usuário que acessa os seus serviços por meios eletrônicos, o Poupatempo poderá enviar avisos e facilitar o pagamento online de taxas para emissão ou renovação de documentos.

No futuro, muitos serviços poderão ser oferecidos pela internet, equipamentos de autosserviços ou aplicativos de celular, sem a necessidade de comparecimento presencial nos postos Poupatempo.

Programa Poupatempo

O Poupatempo é um programa do Governo do Estado, executado pela Diretoria de Serviços ao Cidadão da Prodesp – Tecnologia da Informação, que, desde a inauguração do primeiro posto, em 1997, já prestou mais de 516 milhões de atendimentos. Atualmente, conta com 73 unidades em todas as regiões administrativas do Estado, que atendem mais de 175 mil cidadãos por dia.

Em 2016, o Poupatempo foi eleito, pelo segundo ano consecutivo, o ‘melhor serviço público de São Paulo’ pelo Instituto Datafolha. Em pesquisa anual de satisfação, o Poupatempo obteve 99% de aprovação dos usuários. A Prodesp, que administra o Poupatempo desde a sua criação, foi eleita em 2016 a ‘melhor indústria digital do Brasil’, no ranking Melhores & Maiores da revista Exame.

