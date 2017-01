Leia algumas dicas e evite que imprevistos

publicado em 12/01/2017

Chegou o mês de janeiro e com ele as férias da criançada. Hora de arrumar as malas, juntar a família e partir com destino à diversão. Mas, antes de carregar o porta-malas do carro, leia algumas dicas e evite que imprevistos desagradáveis ocorram e que a aventura se resuma a sentir o vento batendo no rosto:

Revisão

Checar as condições de itens como pneus, rodas, triângulo, macaco, chave de roda, suspensão, rodas, nível do óleo e fluídos, sistema elétrico e sistema de limpeza dos vidros é fundamental. Contudo, atente ao tempo: a revisão não deve ser feita na véspera, já que se houver necessidade de substituição de alguma peça, muitas vezes é impossível fazer isso de um dia para o outro.

Bagagem

Respeite os limites do seu carro. Excesso de carga e objetos soltos dentro do veículo representam grandes riscos a você e toda sua família

Cinto

Usar cinto de segurança reduz o risco de uma fatalidade entre os passageiros dos bancos dianteiros em 40-50%. Segundo pesquisas, hoje em dia um acidente quase nunca é fatal dentro dos limites de velocidade indicados nas cidades, se ocupantes do carro estão usando o cinto de segurança. O uso do cinto no banco traseiro, além de ser obrigatório por lei e prever multa perda de pontos na carteira para quem não cumprir a determinação, evita 80% das mortes de passageiros no banco da frente (dados da Universidade de Tóquio).

Fora do país

Cruzar as fronteiras do Brasil a bordo do seu próprio veículo pode ser uma aventura inesquecível, mas exige atenção especial com a documentação e a mecânica. Confira a lista de exigências do seu destino com antecedência.

Sono

Não dirija com sonolência e a fadiga. Pesquisas já mostraram que quem conduz um carro nessas condições corre quase tanto risco como quem dirige alcoolizado

Atenção ao volante!

Pesquisa recente da Allianz mostrou que um em cada dez acidentes nas vias públicas está relacionada com a distração. Ou seja, nada de checar a aparência no espelho, atender chamadas, ler mensagem de texto, maquiar-se, entre outros.



Na cidade

Observe os limites de velocidade e reduza quando sair ou entrar em uma autoestrada ou via secundária, sempre sinalize sua pretensão.

Curvas

Nas curvas, a força gravitacional exige energia e atenção extra. Use as duas mãos para orientar, evitar manobras bruscas e mantenha um ritmo constante ao invés de alternar constantemente entre aceleração e frenagem.