A primeira turma já está em treinamento e inicia as atividades em janeiro na empresa de Call Center

publicado em 02/01/2017

Empresa inicia atividades na cidade em janeiro (Foto: Daniel Castro/A Cidade)

Com foco no crescimento e expansão de suas operações, a Vikstar chega a Votuporanga com muitas oportunidades de emprego na bagagem. Após a inauguração predial na última sexta-feira (30), a empresa, que atua no segmento de Contact Center, tem previsão de iniciar suas atividades já na primeira quinzena de janeiro.

As oportunidades são para o cargo de Operador de Atendimento. Quem se interessar, pode encaminhar currículo para selecaovotuporanga@vikstar.com.br. Para concorrer a uma destas vagas, é preciso ser maior de 18 anos e ter concluído o ensino médio. Não é preciso experiência, uma vez que a Vikstar fornece todo treinamento para os contratados.

Na primeira fase, a empresa recebeu mais de 2 mil currículos, que passaram por um triagem que selecionou a primeira equipe que irá atuar na Vikstar Votuporanga. A empresa oferece contratação em regime CLT e salário compatível com o mercado, além de outros benefícios.

Sobre a Vikstar