Ação promete descontos de até 70% e muitas unidades já concentram filas de clientes há alguns dias

publicado em 05/01/2017

Lojas terão descontos de até 70%

Não são poucas as cidades brasileiras que concentram, há alguns dias, filas de clientes à espera da tradicional Liquidação Fantástica do Magazine Luiza, que está em sua 24ª edição e será realizada nesta sexta-feira, dia 6, nas 791 filiais da rede, distribuídas em 16 Estados. A unidade de Votuporanga também participa da promoção.

Todas as lojas, nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, Alagoas, Pernambuco, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Maranhão, Sergipe e Piauí, abrirão suas portas às 6h, sempre levando em consideração o horário local.

O site do Magazine Luiza fechará na madrugada do dia 6 e não estará ativo enquanto houver filas nas lojas. Nas redes sociais, quem quiser ser avisado sobre a liquidação, basta usar a hashtag #LuMeAvisa, e todos os comentários e menções serão respondidos com o link para realizar compras com os descontos especiais da Liquidação Fantástica no site.

Reconhecida por suas ofertas imbatíveis, muitos clientes realizam seu sonho de consumo, chegando até mesmo a renovar todos os produtos de sua casa, pois todos os departamentos da loja estarão em promoção, com descontos que chegarão a até 70%.

A expectativa da rede é alcançar resultados ainda melhores do que os obtidos em 2016 em razão da economia feita pelos consumidores no ano de crise. As ofertas da Liquidação Fantástica do Magazine Luiza devem ajudar a movimentar o mês de janeiro.

Consórcio Luiza

O Consórcio Luiza também estará com ofertas especiais nesta sexta-feira, e o cliente poderá contar com descontos de 70% na primeira parcela para alguns créditos do segmento de veículo. A economia na parcela pode chegar a R$ 682,28. O desconto será válido para todas as lojas do Magazine Luiza, gestores de negócios e o site www.consorcioluiza.com.br.

Sobre a Liquidação Fantástica