Faleceu na quinta, 15, Omar Alves de Freitas, de 84 anos. Conhecido como Mineiro por amigos e família, ele era chefe de laboratório. Morou por quase 40 anos na rua Paraná, onde faleceu de problemas cardíacos. Ele deixa dois filhos, uma neta e três bisnetos, além de amigos. O enterro será nesta sexta, 16.
