publicado em 17/02/2021

José Gaspar Prado, 75 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu nesta quarta-feira (17), o senhor José Gaspar Prado, aos 75 anos, vítima de neoplasia, no Hospital de Base de Rio Preto. Seu José era bancário e residia na rua Manoel Marques, no Parque Residencial Friozi. Deixa a esposa Alzira Valdeci Prado, os filhos Jeane Vasconcelos Prado, Jane Vasconcelos Prado, Jean Vasconcelos Prado e Betania Maria do Prado, além dos demais familiares e amigos. Ele vai ser velado a partir das 20h e sepultamento na quinta-feira (18), às 9h, no Cemitério Parque Jardim das Flores.