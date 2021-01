Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 28/01/2021

Dinorat Cornachione, 84 anos (Foto: A Cidade)

Faleceu nesta quinta-feira (28), aos 84 anos, a senhora Dinorat Aparecida de Souza Cornachione, vítima de complicações da Covid-19. Dona Dinorat era viúva do saudoso radialista Oscarito, mãe do radialista Rogério Assis, que escreve a coluna ‘As Balas do Canhão’ no jornal A Cidade e é narrador esportivo na rede Bandeirantes de rádio. Ela deixa também os filhos Sérgio e Paulo César, além dos netos e bisnetos.Dinorat residia na rua Augusto Sasso, no bairro Chácara da Aviação, na região Sul de Votuporanga e seu sepultamento está previsto para acontecer na sexta-feira (29), às 11h, no Cemitério Jardim da Paz, em São José do Rio Preto.