Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 14/09/2020

(Foto: Arquivo Pessoal/ A Cidade)

Natural de Pacaembu (SP), Jurandir Barros Araújo, de 62 anos, faleceu na noite Ed domingo (13), vítima de um politraumatismo por acidente de trânsito.Seu Jurandir trabalhava com serviços gerais, era residente da avenida Catarina Martins Lopes, no bairro Jardim Bom Clima. Deixa a esposa Nanci Sidnei Pires Barros Araújo, os filhos Jurandir Barros Araújo Junior e Juliana Aparecida Araújo, além dos demais familiares e amigos.Seu sepultamento ocorreu nesta segunda-feira (14), às 17h, no Cemitério Parque Jardim das Flores.