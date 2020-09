Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 14/09/2020

Demétrio Jesus de Oliveira (Foto: Arquivo Pessoal/A Cidade)

Natural de Maracas (BA), Demétrio Jesus de Oliveira, de 71 anos, faleceu na manhã desta segunda-feira (14), no HB Rio Preto, vítima de tumor na garganta. Residente do bairro Pozzobon, na rua Leonardo Commar. Deixa a esposa Idalia Souza Oliveira, os filhos Zenilda, Rosenildo, Naldo, Alexsandro, Valdete e Eliane, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorrerá nesta terça-feira (15) às 9h no Cemitério Parque Jardim das Flores.