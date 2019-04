Saiba os detalhes do velório e sepultamento

publicado em 16/04/2019

Osvaldo Caldeira (Foto:Arquivo Pessoal)

Faleceu na última segunda-feira (15) em Valentim Gentil, o senhor Osvaldo Caldeira, aos 85 anos. Natural de Pirangy teve como último endereço a rua Brasil em Valentim Gentil, onde residiu a mais de 60 anos.

O agricultor era casado com Ana da Rocha Caldeira e deixou os filhos Ivonilde, Dulcelina,Cleide,Cristina,Osvaldo, Izaque,Cristina, Paulo (em memória) e Liberato Caldeira o ex prefeito de Valentim Gentil, além de genros, noras, netos e bisnetos. Seu sepultamento ocorreu na última terça-feira (16), no Cemitério Municipal de Valentim Gentil.