A diretoria alvinegra seguirá anunciando jogadores para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2

publicado em 16/10/2025

O atacante Orlando Júnior está de volta à Votuporanguense (Foto: CAV)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO Clube Atlético Votuporanguense segue se movimentando nos bastidores e já confirmou a contratação de 16 jogadores para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2 de 2026, previsto para começar em janeiro. As chegadas têm agradado vários torcedores, porém a média de idade, superior a 29 anos, também preocupa membros da torcida alvinegra.Entre os nomes confirmados pelo CAV estão os atacantes Luiz Thiago, 30 anos, e Marcos Nunes, 35 anos, e o centroavante Caio Mancha, 33 anos. Para o gol, o clube contará com Gabriel Félix, 30 anos, Felipão, 20 anos, e Pablo Kaique, 33 anos, compondo um trio de opções com dois experientes e um jovem.O meia-atacante Anderson Feijão, 34 anos, o atacante Orlando Júnior, 27 anos – que volta após passagem de sucesso neste ano –, o lateral-direito Vinicius Baracioli, 25 anos, que volta após empréstimo, e o lateral-esquerdo Paulo Victor, 26 anos, chegam para ampliar as alternativas do técnico na armação e pelas beiradas do campo.Na defesa, o zagueiro Amorim, 23 anos, bastante querido pela torcida, retornar após empréstimo. O volante Alison, 28 anos, e os zagueiros Matheusão, 29 anos, e PV, 28 anos, também chegaram. O grupo ainda contará com os meias-atacantes Fernandinho, 33 anos, e Rodolfo, 32 anos, atletas versáteis que podem atuar em diferentes funções ofensivas.Com o elenco praticamente encaminhado, a diretoria deve seguir anunciando novas peças para fechar o grupo, que deve ser composto por 30 atletas. O elenco da Pantera já tem data marcada para o início da preparação. Os jogadores irão se apresentar no dia 12 de novembro, quando começam oficialmente os treinamentos. A equipe será comandada pelo técnico Paulo Roberto Santos, que já trabalha há algum tempo na formação do grupo que disputará o torneio estadual. O treinador acompanha o mercado e busca reforços que possam contribuir de forma versátil ao longo da temporada. A intenção é contar com atletas capazes de atuar em, pelo menos, duas funções dentro de campo, característica que, segundo ele, ajuda a construir o equilíbrio necessário para a equipe.