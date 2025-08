O time “sonen” de Votuporanga (para jogadores mais jovens) foi campeão em Pereira Barreto

publicado em 05/08/2025

O time “sonen” de Votuporanga (para jogadores mais jovens) foi campeão em Pereira Barreto (Foto: Ancevo)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brEquipes de gateball da Associação Nipo Cultural e Esportiva de Votuporanga (Ancevo) participaram neste domingo (3) do 25º Torneio Sakizo Kotsubo, em Pereira Barreto. O time “sonen” (para jogadores mais jovens) foi o grande campeão da competição.A equipe foi composta por Robson, Yassuo, Fernando, Kameya e Marcos, que receberam troféus, medalhas e mimos. A equipe “koreisha (para jogadores mais velhos) conseguiu a terceira colocação com os atletas Sinsei Isiara, Naotaka Ogata, José Morita, Tieko Watanabe, Yoshi Kakuda e Maria Francisca Pastorelli Morita.O torneio reuniu equipes de diversas cidades, sendo 20 na “sonen” e 15 na koreisha. Time de Araçatuba, Tupi Paulista, Dracena, Presidente Venceslau, Álvares Machado, Santa Fé do Sul, Palmeira d’Oeste, Guaíra, Monte Alto, Aliança, Jales, Pereira Barreto e Votuporanga participaram da competição.O gateball é jogado em uma quadra retangular de 20 a 25 metros de comprimento e 15 a 20 metros de largura. Cada quadra tem três gates e um goal pole. É jogado por dois times de cinco pessoas. Os jogadores tem bolas numeradas correspondentes com suas ordens de jogo. A bolas vermelhas são ímpares e as brancas são pares. Os times marcam um ponto por bola rebatida com o stick (taco) que atravesse um gate (arco) e dois pontos por atingir o goal pole (pino central).É um esporte apreciado por uma grande faixa etária, da criança ao idoso. Sua regra é simples e o desgaste físico moderado, sendo uma excelente modalidade em que o trabalho em equipe e o raciocínio para elaborar táticas são fundamentais.