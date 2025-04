A base do Clube Atlético Votuporanguense entra em campo novamente na manhã deste sábado, no Estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto

publicado em 26/04/2025

Base do Cavinho entra em jogo na manhã de hoje em São José do Rio Preto (Foto: Rainier Moura)

Daniel Marques

A base do Clube Atlético Votuporanguense entra em campo novamente na manhã deste sábado (26), no Estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto, contra o Rio Preto, pelos campeonatos paulistas sub-15 e sub-17. Os garotos mais novos entram em campo às 9h, seguidos pelo sub-17, às 11h.

O sub-15 vive um ótimo momento, tem demonstrado qualidade técnica, entrosamento e disciplina tática dentro de campo. São duas vitórias em dois jogos, mas agora a equipe comandada pelo técnico Stevys Lippa encara um de seus maiores desafios até aqui: manter a invencibilidade diante de um adversário tradicional e jogando fora de casa. “A comissão técnica tem grandes expectativas nos jovens talentos, que representam com orgulho o nome de Votuporanga”, destaca o CAV em suas redes sociais.

Já a equipe sub-17, liderada pelo técnico Emerson Zorati, segue firme na busca pela sua primeira vitória no Campeonato Paulista. Nesta primeira fase, a Alvinegra enfrenta América, Rio Preto, Mirassol, Santa Fé e Tanabi.

Os times de base da Votuporanguense funcionam por meio da parceria com a empresa WS Sports, de São José do Rio Preto, que monta as categorias. Já o CAV dá o suporte administrativo, que é a inscrição dos atletas, a logística de jogo, o campo, os uniformes com os patrocinadores, entre outras funções. A montagem do elenco e os profissionais que estão trabalhando são de responsabilidade da WS.