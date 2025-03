Pela primeira vez em sua carreira, Rafael Guanaes comandará um time na elite do futebol nacional

publicado em 13/03/2025

Rafael Guanaes em sua passagem pelo CAV (Foto: Rafa Beto/CAV)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO Mirassol acertou com o técnico Rafael Guanaes para comandar a equipe na disputa do Campeonato Brasileiro da Série A. O treinador de 43 anos chega ao clube para assumir o desafio de dirigir, pela primeira vez na carreira, uma equipe na elite do futebol brasileiro. Seu último trabalho foi à frente do Atlético-GO, onde permaneceu até o início deste mês, quando foi demitido do cargo.Guanaes estava sem clube desde sua saída do Dragão e agora tem a missão de conduzir o Mirassol em sua primeira participação na Série A do Brasileirão. Com um perfil de técnico estudioso e adepto de um estilo de jogo ofensivo, ele fez sucesso no Clube Atlético Votuporanguense, onde foi campeão da Copa Paulista em 2018. Na ocasião, a conquista garantiu à equipe uma vaga na Copa do Brasil do ano seguinte, representando um dos momentos mais marcantes da trajetória do treinador.Agora no Mirassol, Guanaes terá a oportunidade de mostrar seu trabalho em um dos campeonatos mais competitivos do mundo. A apresentação oficial do novo treinador deve ocorrer nos próximos dias, quando ele iniciará os trabalhos à frente do elenco para a temporada histórica do Mirassol no Brasileirão.