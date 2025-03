Portuguesa Santista e Votuporanguense jogaram na tarde deste sábado (8) em Santos

publicado em 08/03/2025

Portuguesa Santista e CAV jogaram na tarde deste sábado (8) (Foto: Douglas Teixeira/Agência Briosa)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brPela 15ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A2, Portuguesa Santista e Votuporanguense jogaram na tarde deste sábado (8), no Ulrico Mursa, em Santos. O CAV só cumpria tabela na competição, mas a Briosa precisava vencer para não depender de outros resultados. O jogo terminou em 0 a 0 e a Lusinha caiu para a A3.A Briosa chegou com perigo logo aos 16 segundos. Jonas recebeu pela direita, dentro da área, chutou rasteiro e Jean Carlos espalmou. Aos oito minutos, depois de cruzamento rasteiro da direita, Luiz Paulo chutou e Jean Carlos defendeu com o rosto, à queima roupa. Aos 36, Orlando Júnior rolou para John Egito, que chutou de fora da área, de canhota, e a bola passou perto do gol. O primeiro tempo terminou empatado em 0 a 0.Já na segunda etapa, aos 12, Bakary arriscou de canhota e a bola passou perto do ângulo esquerdo de Jean Carlos. Aos 20, Hugo recebeu pela esquerda, dentro da área, cortou para o meio e chuto perto do gol da Lusinha. Aos 28, Luiz Paulo chutou de fora da área e Jean Carlos espalmou. Após cobrança de falta da direita, aos 32, o zagueiro Kauan cabeceou e a bola passou perto da trave direita de Jean Carlos. O jogo terminou em 0 a 0 e a Briosa caiu para a Série A3 junto com o Rio Claro.PrimaveraCapivarianoItuanoTaubatéSão JoséFerroviáriaXV de PiracicabaSanto AndréPortuguesa SantistaRio Claro