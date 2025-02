Marcos Tito não é apenas um empresário de futebol. Ele acredita no atleta de base e faz um trabalho que vai além do convencional

publicado em 26/02/2025

Marcos Tito (Foto: Arquivo Pessoal)

O ano de 2025 já começou com intensidade para o empresário de futebol Marcos Tito, proprietário da MGS Sport, que mergulhou de cabeça na principal vitrine de jovens talentos do Brasil: a Copa São Paulo de Futebol. Com um trabalho incansável, Marcos Tito e sua equipe acompanharam de perto inúmeros jogos, observando, analisando e identificando promessas do futebol nacional.Marcos Tito não é apenas um empresário de futebol. Ele acredita no atleta de base e faz um trabalho que vai além do convencional. Seu diferencial está no acompanhamento próximo dos jovens jogadores, trazendo as famílias para dentro do processo e garantindo que o caminho para o profissionalismo seja trilhado com suporte e estrutura.Exemplos desse compromisso não faltam. Atletas como Cauã Ferreira, que hoje veste a camisa do Atlético-GO, Vinícius Lago, que atualmente faz parte do Red Bull Bragantino e Pedro Rangel, goleiro do Fluminense recém transferido para o Curitiba, são frutos desse trabalho minucioso. Marcos Tito acredita que o futebol é uma carreira que exige muito mais do que talento: disciplina, esforço diário e dedicação são pilares fundamentais para alcançar o sucesso.Com um olhar atento e um faro apurado para reconhecer talentos, Marcos Tito se consolidou como um dos maiores especialistas na captação de atletas no Brasil. Sua experiência e credibilidade o tornaram referência na revelação de jogadores na categoria de base, sendo responsável pelo início da trajetória de grandes nomes do futebol, como Lucas Veríssimo, Zeca, Daniel Guedes, entre outros. Hoje, Marcos Tito é reconhecido como um dos Top 10 especialistas em captação de talentos no Brasil, se destacando entre seus parceiros e sendo uma referência respeitada nos bastidores do futebol. Clubes brasileiros confiam em seu trabalho e sabem que, quando Marcos Tito apresenta um jogador, trata-se de um atleta com grande potencial. Um dos diferenciais do agente e de sua empresa é oportunizar atletas das mais variadas regiões do Brasil, e não apenas nos grandes centros onde tantos outros captadores já atuam.“O Brasil é um país de dimensões continentais, então não adianta a gente ir atrás apenas em um único lugar onde tantos outros agentes e observadores já têm equipes em ação. É preciso expandir nosso olhar, percorrer todas as regiões, garimpar muito bem cada canto desse país para descobrir e também oportunizar esses jovens que buscam esse sonho. Um dos nossos diferenciais é ir até onde ninguém mais vai, onde ninguém acredita ser possível encontrar um talento”. Destaca Marcos Tito.Marcos Tito se destaca entre os maiores especialistas do Brasil quando o assunto é captação de atletas. Nos bastidores do futebol, clubes de ponta respeitam e valorizam seu trabalho, pois sabem que ele sempre apresenta os melhores talentos para o mercado. Seu nome está entre os top 10 profissionais de referência na captação e desenvolvimento de jogadores de base.O reconhecimento não vem apenas dos clubes, mas também das famílias dos atletas que confiam na MGS Sport para gerir suas carreiras. Diego, pai de um jogador assistido pela empresa, reforça o diferencial da equipe liderada por Marcos Tito: "O que me fez escolher a MGS foi justamente esse mergulho com a família e, principalmente, a franqueza. Sem dar voltas, eles sempre dizem a verdade, e isso poucos empresários têm. Isso nos dá segurança e confiança no processo," relata Diego.Em suas observações sobre o cenário atual do futebol, Marcos Tito ressalta que a dedicação dos jovens atletas tem sido um fator determinante: "O futebol mudou. Hoje, não basta apenas jogar bem. O atleta precisa cuidar da sua parte física, psicológica e, principalmente, entender que o sucesso não acontece da noite para o dia. É um processo longo, que exige comprometimento dentro e fora de campo."Além do sucesso no futebol brasileiro, Marcos Tito também tem olhado para oportunidades além das fronteiras. Proprietário da MGS Sport, ele tem uma sociedade com a Sferico, empresa italiana que atua na intermediação de atletas para o futebol europeu. Graças a essa parceria, jogadores brasileiros têm ganhado espaço no cenário internacional, como Wilyan Rocha, que atualmente defende o CSKA Moscow, na Rússia.O sucesso de Marcos Tito não veio sem desafios. Nascido em uma família humilde, seu grande sonho sempre foi se tornar jogador de futebol. As chances eram pequenas, mas sua paixão pelo esporte o manteve no caminho, e ele acabou encontrando seu verdadeiro propósito dentro do futebol: ser o responsável por transformar sonhos em realidade."Eu queria ser jogador, mas hoje sou aquele que ajuda meninos como eu a realizarem esse sonho. Sei o quanto é difícil chegar lá, e por isso trabalho para dar oportunidades reais a esses garotos," destaca Marcos Tito.Toda essa trajetória de luta e conquistas foi reunida em seu livro Os 10 Mandamentos do Futebol, uma obra que serve como guia para jovens atletas e suas famílias sobre o que é necessário para trilhar um caminho de sucesso no esporte. Além disso, Tito percorre o Brasil levando sua palestra motivacional, onde compartilha suas experiências e incentiva os jovens a acreditarem no próprio potencial.O trabalho de Marcos Tito não seria possível sem uma equipe altamente capacitada. Ele treinou pessoalmente seus olheiros, garantindo que cada um tivesse a mesma visão apurada para identificar talentos. "A captação de atletas exige conhecimento, sensibilidade e estratégia. Nossa equipe é formada por profissionais que entendem o futebol além do jogo. Eles sabem enxergar o potencial, mesmo quando ele ainda não está completamente lapidado."A MGS Sport não apenas se destaca na captação de atletas, mas também ajuda outras empresas a se posicionarem no mercado do futebol. Com um legado respeitado e uma rede de parceiros influentes, a empresa se tornou uma referência, abrindo portas e fortalecendo o ecossistema do futebol brasileiro. Esse trabalho não passa despercebido: a MGS Sport é hoje uma das empresas mais respeitadas no setor, e Marcos Tito está no topo entre os melhores profissionais do Brasil na captação de atletas.Com uma trajetória de superação e um legado de conquistas, Marcos Tito segue firme em sua missão de transformar vidas através do futebol. Seu trabalho incansável, aliado à sua paixão pelo esporte, continua fazendo a diferença na vida de muitos jovens atletas que sonham em brilhar nos gramados do Brasil e do mundo.