Rogério Corrêa, técnico do CAV, foi o entrevistado de ontem do programa Bola em Jogo, da rádio Cidade FM 94,7

publicado em 10/04/2024

O técnico Rogério Corrêa participou ontem do programa Bola em Jogo, da rádio Cidade FM 94,7 (Foto: A Cidade)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Passada a euforia da emocionante classificação diante do Marília no último sábado, a Votuporanguense está com todo o seu foco voltado para o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paulista da Série A3 contra o Desportivo Brasil. Rogério Corrêa, técnico do CAV, foi o entrevistado desta terça-feira (9), do programa Bola em Jogo, da rádio Cidade FM 94,7 e falou sobre a preparação para o duelo.

No planejamento, o elenco da Pantera viaja amanhã para Salto, cidade que fica a cerca de 35 quilômetros de Porto Feliz. A viagem com dois dias de antecedência é para que o time descanse melhor e faça um treino na véspera da partida.

De acordo com o comandante alvinegro, a comissão técnica tem assistido jogos do adversário e buscado informações sobre o Desportivo. “Eu gosto de assistir muitos jogos para a gente entender as ideias. Também vemos vídeos de alguns atletas para passar as informações para os nossos jogadores, porque é importante, por exemplo, o zagueiro entender como o atacante gosta de jogar, como ele dribla e finaliza. Da mesma forma, os nossos atacantes verem como é a defesa, tudo para não sermos surpreendidos”, contou.

As expectativas de Rogério são para dois jogos muito difíceis. Ele lembrou que o confronto da primeira fase, também em Porto Feliz, o CAV venceu, mas teve dificuldades. “O adversário mandou uma bola na trave no finalzinho do jogo, criou algumas chances no primeiro tempo, então a gente não pode errar agora”, observou.

Segundo o treinador, a equipe de Porto Feliz é jovem e competitiva, portanto a Alvinegra precisa estar muito atenta. “Eles têm algumas ideias, que não vou falar aqui, mas assisti aos jogos e temos debatido com a comissão técnica alguns pontos fortes e alguns pontos fracos do adversário”, acrescentou.

Depois de uma classificação emocionante, Rogério demonstrou confiança para a semifinal e destacou que todos na Votuporanguense trabalharam para chegar nesse momento, que é a oportunidade do acesso. “Chegamos no jogo que queríamos, nós trabalhamos o campeonato inteiro para isso, para chegar nesse momento do jogo do acesso, então temos que dar o máximo e fazer o melhor ali dentro”, ressaltou.

Agenda do CAV