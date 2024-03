Com os 12 jogos sem perder, a sequência fica atrás, porém, da campanha de 1982 da antiga AAV, que ficou 27 jogos sem derrotas

publicado em 15/03/2024

Rogério Corrêa é um dos responsáveis pelo time bater o recorde de sequência invicta do CAV duas vezes (Foto: Rafa Bento/CAV)

Fernanda Cipriano

O técnico Rogério Corrêa entrou para a história do CAV (Clube Atlético Votuporanguense) e igualou a melhor campanha do clube, com 12 jogos sem perder, a última vez que a Alvinegra atingiu essa métrica foi em 2021, com o mesmo técnico no comando.

De lá para cá, à frente do CAV, Rogério acumula 32 jogos pelo Campeonato Paulista da Série A3. Desse total foram 17 vitórias, 11 empates e 4 derrotas, o aproveitamento do comandante na Votuporanguense é de 64,5%. Ele é o terceiro técnico com mais jogos pelo time.

“Acredito que temos que enaltecer o trabalho que venho realizando aqui desde 2021, fico feliz pela lembrança. Como você falou, fizemos 12 jogos de invencibilidade perdendo depois, mas brigando pelo acesso. Mas acho que naquele ano a gente empatou mais do que ganhamos e a desse ano é diferente, temos mais vitorias do que empate nesses 12 jogos”, disse o técnico em entrevista a Cidade FM.

O técnico relatou que o trabalho só é possível chegar a resultados positivos com o trabalho de todo o grupo, que esteve empenhado para concluir as metas da equipe.

“A gente fica feliz eu parabenizo o grupo, porque tudo isso é reflexo do trabalho e quando o trabalho é honesto, sincero, de coração, olho no olho como sempre falo para eles. Voltar no clube, dois anos depois e continuar com a mesma campanha é reflexo do grupo, do trabalho que está sendo realizado, eu fico feliz”, completou.

Rogério Corrêa falou ainda sobre o seu desejo de chegar ao fim do campeonato e bater a melhor campanha da história, que inclui a extinta AAV (Associação Atlética Votuporanguense), que conseguiu chegar a métrica de 27 jogos sem perder. Ele também convocou a torcida para comparecer em massa na Arena Plínio Marin, amanhã e bater o recorde de público.

“Fico feliz, de novo igualar o recorde. Nosso trabalho está para isso, para dar continuidade ao que a gente tem conversado diretamente com a diretoria. Falando o quanto é importante para o clube, para a cidade. O torcedor tem que abraçar a gente, já está na hora de bater o recorde do nosso público dentro de casa, de mais de 5 mil do jogo que foi contra o Mirassol, então a gente tem que bater nesse sábado, eu conto com o apoio do torcedor, porque valoriza tudo isso que estamos fazendo aqui o nosso trabalho um jogo diário, nosso trabalho intenso”, disse ele ainda.

Série histórica AAV

O time busca se igualar aos feitos históricos das campanhas da antiga AAV (Associação Atlética Votuporanguense), como a de 1982, quando a Alvinegra, que era conhecida como “caçula da intermediária”, atingiu a marca de 27 jogos sem perder na antiga Divisão Intermediária.

O campeonato naquele ano foi grande, a Votuporanguense enfrentou times como Orlândia, Ituveravense, Bandeirante de Birigui, Taquaritinga, Rio Preto e Penapolense. A escalação do time era: Valô; Bezerra, Ricardão, Mauro, Donizete; Adivilson, Wilson Luiz, Gustavo, Serginho; Mário Celso e Beto Rocha (Mário Reis) comandada pelo A Costa e presidida pelo conhecido Carlos Márcio de Castro Junqueira.

Outros anos

Na história mais recente do Clube Atlético Votuporanguense, ainda pela Segundona, em 2010, o time emplacou uma sequência de 10 jogos sem perder. Após a série de saldos positivos, o clube não emplacou nenhuma vitória e não conseguiu se classificar para segunda fase do campeonato. Já no ano do acesso para A3, em 2012, também atingiu a marca de 10 jogos, porém foi interrompida após ser derrotado pela equipe do Jaboticabal, fora de casa por 1 a 0.

Em 2015, na Série A3 a Alvinegra conseguiu, apenas, chegar a oito jogos consecutivos sem perder e pela Série A2 o clube manteve apenas cinco partidas de invencibilidade. O mesmo aconteceu em 2018 e na temporada de 2019.

Já em 2019, o clube conquistou, apenas, três vitórias seguidas entre a nona e 11ª rodada, quando ainda jogava a série A2. Naquele ano, o CAV se manteve na divisão e se classificou na 13ª colocação. As vitórias foram em cima da equipe do Água Santa por 3 a 1, do Linense em que a Alvinegra ganhou de 1 a 0 e do Taubaté também com um único gol na partida.