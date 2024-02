A informação foi confirmada por Rogério Marques, gerente de futebol do clube

publicado em 28/02/2024

Exame confirma que Wellington Rocha sofreu uma fratura na fíbula no último jogo (Foto: Rafa Bento/CAV)

Fernanda Cipriano

O zagueiro Wellington Rocha, do CAV (Clube Atlético Votuporanguense), deve passar por uma cirurgia ainda nesta semana, após fraturar a fíbula no último jogo contra o Red Bull Bragantino II. A informação foi confirmada por Rogério Marques, gerente de futebol do clube.

De acordo com Rogério, o jogador realizou uma ressonância na segunda-feira (26) e será submetido ao procedimento cirúrgico em São José do Rio Preto, ainda nesta semana.

“O Rocha infelizmente teve uma fratura na fíbula e vai passar por um procedimento cirúrgico. Na segunda ele fez uma ressonância e ele vai passar pelo médico em São José do Rio Preto, provavelmente nesta semana deve sair a cirurgia dele, que será na cidade vizinha”, disse ele.

O gerente também explicou que o seguro dos atletas em caso de lesão cobre todas as despesas médicas.

O que mais virou assunto, nos últimos dias, entre os torcedores da Votuporanguense era a possibilidade de substituição de Rocha. Rogério explicou que o clube pode enviar a documentação necessária à FPF (Federação Paulista de Futebol) para solicitar a substituição de qualquer atleta em caso de lesão grave. Uma Junta Médica da FPF dará um parecer em 48 horas autorizando ou não a substituição.