Independente do resultado do jogo entre Vila Nova e Tanabi, o Guarani permanece na segunda colocação e enfrentará o Cavinho

publicado em 10/01/2022

O horário da partida será definido ainda hoje pela FPF (Foto: Christopher Bueno)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO MoleCAV irá disputar o mata-mata da Copa São Paulo de Futebol Júnior contra a equipe do Guarani, de Campinas, que classificou como segundo colocado do grupo dois. Independente do resultado do jogo entre Vila Nova e Tanabi, o Bugre permanece na posição e enfrenta o Cavinho, na quinta-feira (13).O horário da partida será definido ainda nesta segunda-feira (10) pela FPF (Federação Paulista de Futebol).